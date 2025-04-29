Περιστατικό που ξεπερνά κάθε φαντασία εκτυλίχθηκε σε απόμερο στενό του Πύργου όταν δύο θρασύτατοι τύποι δεν δίστασαν να “χτυπήσουν” ακόμα και… κουτί ντελιβερά για να βάλουν χέρι σε… παραγγελίες με φαγητά.

Όλα έγιναν νύχτα, σε απομονωμένο στενό της πόλης, όταν σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews, είχε σταματήσει για λίγα λεπτά, ανεβαίνοντας σε πολυκατοικία για να παραδώσει παραγγελία.

Στο κουτί στο μηχανάκι του, υπήρχαν άλλες παραγγελίες για επόμενο δρομολόγιο. Αυτό ήταν αρκετό για να προσελκύσει τους δύο επιτήδειους, οι οποίοι πλησίασαν αθόρυβα και άνοιξαν το κουτί με σκοπό να αποσπάσουν τα φαγητά. Όμως λογάριαζαν χωρίς τον… ντελιβερά.

Με αστραπιαίες κινήσεις και χωρίς δεύτερη σκέψη, ο νεαρός πετάχτηκε από το κτίριο και άρχισε να τους κυνηγάει, με τα φαγητά να κρέμονται ακόμα από το κουτί.

Οι δύο… μακρυχέρηδες πανικόβλητοι το έβαλαν στα πόδια, εξαφανιζόμενοι στα στενά, ενώ ο ντελιβεράς, αφού σιγουρεύτηκε ότι οι παραγγελίες ήταν στη θέση τους, συνέχισε το δρομολόγιό του, αφήνοντας πίσω του μια απίστευτη ιστορία να συζητιέται στις γειτονιές του Πύργου.

Πηγή: skai.gr

