Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 17χρονος που επιτέθηκε σε οδηγό λεωφορείου

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν 17χρονο, που κατηγορείται ότι χτύπησε οδηγό αστικού λεωφορείου στην περιοχή του Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο οδηγός, καθώς ο νεαρός κατέθεσε και αυτός μήνυση εναντίον του, για σωματική βλάβη. Ο 42χρονος σημειώνεται πως νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Κιλκίς.

Σύμφωνα με τα Συγκοινωνιακά Νέα, οδηγός της γραμμής 91Χ δέχθηκε βίαιη επίθεση από νεαρό μαθητή ΕΠΑΛ, στις 13.40 το μεσημέρι της Δευτέρας, στη διαδρομή Χρυσαυγή- Λαγκαδά, όταν ο επαγγελματίας ζήτησε από ομάδα μαθητών του ΕΠΑΛ, να εκδώσουν το εισιτήριο των 30 λεπτών.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε χτυπημένος πολύ άσχημα, στο κέντρο υγείας Λαγκαδά, στο οποίο κρίθηκε ότι πρέπει να μεταφερθεί επειγόντως στο Κρατικό Νοσοκομείο Κιλκίς.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Λαγκαδά.

Πηγή: skai.gr

