Ληξη συναγερμού στον Πύργο Αθηνών: Έσβησε η φωτιά, επέστρεψαν οι εργαζόμενοι στα γραφεία τους - Δείτε βίντεο

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε υπόγειο του Πύργου Αθηνών - Είχαν εκκενωθεί γραφεία και εταιρείες, ενώ στο σημείο υπήρχαν πυκνοί καπνοί

UPDATE: 11:35
Πύργος Αθηνών

Έσβησε η φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας στο υπόγειο πάρκινγκ του Β' Κτιρίου του Πύργου Αθηνών στους Αμπελοκήπους.

Άμεσα εκκενώθηκαν γραφεία και εταιρείες, ενώ στο σημείο υπήρχαν πυκνοί καπνοί στην είσοδο, με την ατμόσφαιρα να ήταν αποπνικτική. 

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής που ελέγχουν το κτήριο. Τόσο ο υψηλός πύργος όσο και το «δίδυμο» κτίριο δίπλα του είχαν εκκενωθεί.

