Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες πανελλαδικά. Στο πλαίσιο αυτό, έκλεισαν το κέντρο του Πύργου πραγματοποιώντας πορεία διαμαρτυρίας με τρακτέρ.

Όπως απεικονίζεται και στο βίντεο των ilialive.gr - gaia365.gr, διαλαλώντας τα αιτήματά τους κατέληξαν με τα τρακτέρ στο κέντρο του Πύργου, όπου σταμάτησαν και «άνοιξαν» το πανό με τα συνθήματα: «Αναπλήρωση εισοδήματος, μείωση κόστους παραγωγής».

