Απέκλεισαν το κέντρο του Πύργου οι αγρότες - Δείτε βίντεο

Στο κέντρο του Πύργου οι αγρότες στάθμευσαν τα τρακτέρ και «άνοιξαν» το πανό με τα συνθήματα: «Αναπλήρωση εισοδήματος, μείωση κόστους παραγωγής»

Αγρότες

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες πανελλαδικά. Στο πλαίσιο αυτό, έκλεισαν το κέντρο του Πύργου πραγματοποιώντας πορεία διαμαρτυρίας με τρακτέρ.

Όπως απεικονίζεται και στο βίντεο των ilialive.gr - gaia365.gr, διαλαλώντας τα αιτήματά τους κατέληξαν με τα τρακτέρ στο κέντρο του Πύργου, όπου σταμάτησαν και «άνοιξαν» το πανό με τα συνθήματα: «Αναπλήρωση εισοδήματος, μείωση κόστους παραγωγής».

Πηγή: skai.gr

