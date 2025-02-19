Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε επειδή μαχαίρωσε σκυλί κι έβαλε πιτ μπουλ να το κατασπαράξει

Στη φυλακή στέλνει απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης έναν 29χρονο που καταδικάστηκε σε κάθειρξη 5 ετών και 4 μηνών (αλλά και χρηματική ποινή 25.000 ευρώ), επειδή μαχαίρωσε αδέσποτο σκυλί και έβαλε το πιτ μπουλ του να το κατασπαράξει.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2021 και καταγγέλθηκε από μέλη φιλοζωικής οργάνωσης.

Το Δικαστήριο τον έκρινε εκ νέου ένοχο, μεταξύ άλλων για θανάτωση ζώου συντροφιάς, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση.

Ενόψει του Εφετείου είχε αφεθεί ελεύθερος υπό όρους. Ο 29χρονος δεν παρέστη στη δίκη και κατά συνέπεια αναζητείται πλέον ως φυγόποινος για να εκτίσει την ποινή του.

Ο ίδιος τον τελευταίο καιρό καταγγέλθηκε κατ' επανάληψη από πρώην συντρόφους του για συνεχόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και απειλής, για τα οποία οδηγήθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε ένα 24ωρο τον κατήγγειλαν δύο γυναίκες για ισάριθμα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ μία τρίτη γυναίκα κατήγγειλε ότι προκάλεσε φθορές στο σπίτι της βάζοντας φωτιά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.