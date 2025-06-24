Λογαριασμός
Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά σε αποθήκη εταιρείας, κοντά στα ΚΤΕΛ Κηφισού - Δείτε βίντεο

Η φωτιά καίει σε αποθηκευτικό χώρο εταιρείας στην οδό Θρασύμαχου κοντά στα ΚΤΕΛ Κηφισού - Δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένους

UPDATE: 01:44
Φωτιά κοντά στα ΚΤΕΛ Κηφισού

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά στα ΚΤΕΛ Κηφισού.Η φωτιά καίει σε αποθηκευτικό χώρο εταιρείας ηλεκτρονικών ειδών στην οδό Θρασύμαχου κοντά στα ΚΤΕΛ Κηφισού.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες με 12 οχήματα. Συνδράμουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένους.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς έχει διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων στη συμβολή των οδών Ακράγαντος και Αντιγόνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Θρασυμάχου στην περιοχή της Αθήνας.

