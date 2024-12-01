Γαύδος: Εντοπισμός και διάσωση 74 αλλοδαπών - Συνελήφθησαν οι ανήλικοι διακινητές τους

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στο Λιμενικό Σώμα, όταν οι Λιμενικές Αρχές στην Αγία Γαλήνη και την Παλαιόχωρα ενημερώθηκαν ότι ξύλινη λέμβος με 74 μετανάστες βρισκόταν σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Όπως αναφέρει το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακή «Τις βραδινές ώρες την 29.11.2024, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Αγίας Γαλήνης και της Παλαιόχωρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για ξύλινη λέμβο με 74 αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή 33 ν.μ. νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Οι αλλοδαποί (61 άντρες, 1 γυναίκα και 12 ανήλικοι) περισυνελέγησαν από δεξαμενόπλοιο (Δ/Ξ) σημαίας Παναμά και αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική διαδικασία, τέσσερις αλλοδαποί εκ των ανωτέρω, ηλικίας 17, 17, 16 και 14 ετών, αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους ως οι διακινητές τους.

Σύμφωνα με δήλωση των αλλοδαπών, εκκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες την 27.11.24, από τις ακτές Τομπρούκ Λιβύης για να μεταφερθούν στην Ελλάδα, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους χρηματικά ποσά από 170.000 έως 180.000 γκινέ Αιγύπτου. Οι τέσσερις αλλοδαποί συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση» σε συνδυασμό με το άρθρο 45 του Π.Κ. «Συναυτουργία», του άρθρου 187 παρ.2 «Σύσταση συμμορίας» και του άρθρου 306 Π.Κ. «Έκθεση».

Την προανάκριση διενεργεί η Λιμενική Αρχή του Ηρακλείου».



Πηγή: skai.gr

