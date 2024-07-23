Λίγο έλλειψε να γίνει μακελειό στην περιοχή στο τέρμα της οδού Αλφειού, το απόγευμα της Δευτέρας, σε σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε οικογένειας τσιγγάνων. Ένας άντρας κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας 14χρονης, ενώ ο πατέρας και ο θείος της του επιτέθηκαν στη συνέχεια με σούβλα και πιστόλι.

Δύο άτομα έχουν συλληφθεί και αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Ηλείας το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 37χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας το μεσημέρι της Δευτέρας με το αυτοκίνητό του προσέκρουσε σε δύο σταθευμένα αυτοκίνητα που άνηκαν σε άλλη οικογένεια τσιγγάνων. Ο 37χρονος διαπληκτίστηκε μετά από αυτό με έναν 35χρονο στον οποίο άνηκε το ένα αυτοκίνητο.

Ο 37χρονος φέρεται στη συνέχεια με το αυτοκίνητό του, να επιτάχυνε απότομα και να πήγε να χτυπήσει την 14χρονη κόρη του 35χρονου. Η μητέρα της πρόλαβε να την τραβήξει από το δρόμο και να την γλιτώσει.

Στη συνέχεια ο 35χρονος μαζί με τον 38χρονο αδερφό του ακινητοποίησαν τον 37χρονο και με μια μεταλλική σούβλα τον χτύπησαν, στο χέρι και στο σώμα του, τραυματίζοντάς τον. Παράλληλα και ένα άλλο μέλος της δεύτερης οικογένειας ο 59χρονος πατέρας του 35χρονου και του 38χρονου, φέρεται να απείλησε με πιστόλι και λεκτικά τον 37χρονο.

Μετά από μεγάλη κινητοποίηση των αρχών ο 37χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ συνελήφθη και ο 35χρονος που κατηγορείται για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

Ο 38χρονος και ο 59χρονος διαφεύγουν της σύλληψης και αναζητούνται.

Πηγή: ilialive.gr

