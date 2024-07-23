Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην έκτη επέτειο για τη φωτιά στο Μάτι, σήμερα Τρίτη ανήμερα της τραγωδίας που άφησε πίσω της 104 νεκρούς.

Λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα, τελέσθηκε τρισάγιο στο Μνημείο των Θυμάτων, στον Νέο Βουτζά. Μετά το τρισάγιο και το προσκλητήριο νεκρών πραγματοποιήθηκε πομπή προς το Μάτι, η οποία κατέληξε στην Αργυρά Ακτή.

Εκεί οι συγγενείς άναψαν 104 φαναράκια, τα οποία έριξαν στη θάλασσα στη μνήμη των θυμάτων. Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα συγκινητική.

Συγκίνηση στην επέτειο για το Μάτι: Η στιγμή με τα 104 φαναράκια στην Αργυρά Ακτή from Orange Press Agency on Vimeo.

Το συγκεκριμένο δρώμενο ξεκίνησε από την κόρη ενός θύματος.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 9 το πρωί με Επιμνημόσυνη Δέηση, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη, στο Νέο Βουτζά.

Εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει: «Έξι χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά στεκόμαστε με σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων. Είναι καθήκον μας να μην επιτρέψουμε να συμβεί ποτέ ξανά, αυτό που συνέβη στο Μάτι», υπογραμμίζει κλείνοντας.

