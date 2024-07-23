Λογαριασμός
Έξι χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι: Τρισάγιο στο Μνημείο των θυμάτων στο Νέο Βουτζά - Η συγκινητική στιγμή με τα 104 φαναράκια (βίντεο, φωτογραφίες)

Οι συγγενείς άναψαν 104 φαναράκια, τα οποία έριξαν στη θάλασσα στη μνήμη των θυμάτων - Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 9 το πρωί με Επιμνημόσυνη Δέηση - Τελέσθηκε τρισάγιο το απόγευμα στο Μνημείο των Θυμάτων

Τραγωδία Ματι επέτειος

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην έκτη επέτειο για τη φωτιά στο Μάτι, σήμερα Τρίτη  ανήμερα της τραγωδίας που άφησε πίσω της 104 νεκρούς.

Λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα, τελέσθηκε τρισάγιο στο Μνημείο των Θυμάτων, στον Νέο Βουτζά. Μετά το τρισάγιο και το προσκλητήριο νεκρών πραγματοποιήθηκε πομπή προς το Μάτι, η οποία κατέληξε στην Αργυρά Ακτή. 

ματι

Εκεί οι συγγενείς άναψαν 104 φαναράκια, τα οποία έριξαν στη θάλασσα στη μνήμη των θυμάτων. Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. 

Συγκίνηση στην επέτειο για το Μάτι: Η στιγμή με τα 104 φαναράκια στην Αργυρά Ακτή from Orange Press Agency on Vimeo.

Το συγκεκριμένο δρώμενο ξεκίνησε από την κόρη ενός θύματος.

Ματι

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 9 το πρωί με Επιμνημόσυνη Δέηση, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη, στο Νέο Βουτζά.

τρισαγιο

Εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει: «Έξι χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά στεκόμαστε με σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων. Είναι καθήκον μας να μην επιτρέψουμε να συμβεί ποτέ ξανά, αυτό που συνέβη στο Μάτι», υπογραμμίζει κλείνοντας.

τρισαγιο

τρισαγιο

