Μικρή υποχώρηση παρουσίασε σήμερα Τρίτη η θερμοκρασία, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αν και η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε και πάλι τους 40°C.

Η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Ηλιόλουστο Κιλκίς (40.1 °C) και ακολούθησε το Λουτράκι (39.9 °C), το Χαροκόπειο - Καλλιθέα (39.5 °C) και το Γυναικόκαστρο Κιλκίς (39.5 °C).

Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 °C σε 108 από τους 503 σταθμούς μέτρησης (ποσοστό περίπου 21%), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό χθες ήταν ίσο με 37%. Επίσης, μόνο ένας σταθμός ξεπέρασε το φράγμα των 40°C, ενώ χθες το όριο αυτό ξεπεράστηκε σε 13 σταθμούς. Τέλος, η μέση μέγιστη θερμοκρασία ήταν ίση με 34.5 °C, ενώ χθες έφτασε τους 35.5 °C.

Πηγή: skai.gr

