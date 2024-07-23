Πυροσβέστης που συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στo Σοφικό Κορινθίας στη διασταύρωση με το Αμόνι τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Σύμφωνα με το Korinthostv.gr, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης από εναέριο μέσο (Erickson).

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς η οποία φαίνεται σημειώθηκε μετά από πτώση κεραυνού.

Για την αντιμετώπισή της έχουν κινητοποιηθεί 80 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου της 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, υδροφόρες και μηχανήματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Κορινθίων.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση και στην περιοχή Πάτημα Εξαμιλίων για την κατάσβεση της οποίας επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ και 15οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο,

Πηγή: skai.gr

