Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι Νέων Στύρων – Σώοι οι τέσσερις επιβαίνοντες

Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της πτώσης ΙΧ στο λιμάνι Νέων Στύρων Ευβοίας. Τέσσερις επιβάτες, με τη βοήθεια λιμενικού, βγήκαν έγκαιρα και είναι όλοι καλά

Πτώση Ι.Χ. στο λιμάνι Νέων Στύρων με άμεση κινητοποίηση των αρχών

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια της πτώσης ΙΧ επιβατικού που σημειώθηκε βραδινές ώρες σήμερα στο λιμάνι των Νέων Στύρων Ευβοίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή, στο όχημα επέβαιναν τέσσερα άτομα, τα οποία, με τη συνδρομή στελέχους του Λιμενικού που βρέθηκε στο σημείο, κατάφεραν να εξέλθουν εγκαίρως από το αυτοκίνητο και να φτάσουν με ασφάλεια στη στεριά. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός ενώ αναμένεται διαδικασία ανέλκυσης του οχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

