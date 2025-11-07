Reuters για τη συμφωνία AKTOR–ΔΕΠΑ με τη Venture Global: Πρώτη μακροπρόθεσμη συμφωνία προμήθειας LNG με τις ΗΠΑ

Το Reuters παρουσιάζει σε δημοσίευμά του τα βασικά σημεία της ενεργειακής συμφωνίας που υπογράφηκε στην Αθήνα. Σύμφωνα με το πρακτορείο, η Ελλάδα προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας για την εισαγωγή 0,7 δισ. κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από το 2030.

Όπως σημειώνει το πρακτορείο, πρόκειται για την πρώτη μακροπρόθεσμη συμφωνία προμήθειας φυσικού αερίου με τις ΗΠΑ, που επιδιώκουν να αντικαταστήσουν τις ρωσικές ροές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.

Η συμφωνία διάρκειας 20 ετών έρχεται λίγους μήνες μετά την εμπορική συμφωνία που υπέγραψαν η κυβέρνηση Τραμπ και η Ευρωπαϊκή Ενωση τον Ιούλιο, βάσει της οποίας η Ευρώπη δεσμεύθηκε να αγοράζει ενεργειακά προϊόντα αξίας 250 δισ. δολαρίων - πετρέλαιο, LNG και πυρηνική τεχνολογία - ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια, με στόχο την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2027.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας, της Aktor Energy και της αμερικανικής Venture Global, η οποία κατασκευάζει μονάδα εξαγωγής LNG στη Λουιζιάνα, όπως δήλωσε στο Reuters η ανώτερη αντιπρόεδρος της εταιρείας, Σεϊλίν Χάινς.

Αμερικανοί αξιωματούχοι χαιρέτισαν τη συμφωνία την Παρασκευή σε μια ενεργειακή διάσκεψη στην Αθήνα, κατά την οποία η Ουάσιγκτον ανέφερε ότι επιθυμεί να αντικαταστήσει κάθε μόριο ρωσικού φυσικού αερίου που εισέρχεται στη Δυτική Ευρώπη τα επόμενα χρόνια.

«Η Ελλάδα βρισκόταν κάποτε στο άκρο ενός αγωγού που τροφοδοτούνταν από τη Ρωσία. Σήμερα, μετατρέπεται σε πύλη εισόδου για το αμερικανικό εμπόριο ενέργειας προς την Ευρώπη», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Αθήνα.

Από το 2020, η Ελλάδα αυξάνει σταθερά τις εισαγωγές αμερικανικού LNG, αναβαθμίζει τις ενεργειακές υποδομές της και στηρίζει τον διάδρομο μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω του υφιστάμενου, αλλά υποχρησιμοποιούμενου αγωγού που μεταφέρει καύσιμο από τους ελληνικούς τερματικούς σταθμούς LNG προς την Ουκρανία, μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της στην Ευρώπη, τονίζει το Reuters.

Ο Ράιτ διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στηρίζουν την ενεργειακή τροφοδοσία της Ουκρανίας κατά το τρέχον έτος.

