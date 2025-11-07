ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέοι κατηγορούμενοι στη δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που στόχευε επιδοτήσεις

Νέοι κατηγορούμενοι προστίθενται στη δικογραφία των 37 υπολόγων για δράση εγκληματικής οργάνωσης που στόχευε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ήδη δύο νέα πρόσωπα, που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πέρασαν το κατώφλι του Ευρωπαίου ανακριτή για απολογίες.

Με σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και της εντεταλμένης Ευρωπαίας εισαγγελέως, οι δύο, μετά τις απολογίες τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν άντρα και μία γυναίκα, που εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων. Τα ποσά αφορούν για τον πρώτο 15 χιλιάδες ευρώ, ενώ για την γυναίκα 500 ευρώ. Οι δύο απολογούμενοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν τις κατηγορίες και υποστήριξαν ότι εξαπατήθηκαν.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έρθουν ενώπιον των δικαστικών Αρχών και άλλοι κατηγορούμενοι, πρόσωπα που δεν συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Να σημειωθεί ότι δεκατρείς κατηγορούμενοι, για κρίσιμο ρόλο στη δράση τής κατά την δικογραφία εγκληματικής οργάνωσης, έχουν οδηγηθεί στην φυλακή, μία κατηγορούμενη τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό, ενώ είκοσι τρείς έχουν αφεθεί ελεύθεροι με όρους ή χωρίς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

