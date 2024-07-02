Λογαριασμός
Ηχητικό ντοκουμέντο: Η στιγμή των πυροβολισμών στο Νέο Ψυχικό - Με τουλάχιστον 20 σφαίρες γαζώθηκε το θύμα

Ενδεχόμενο ο εκτελεστής να πυροβόλησε λάθος άνθρωπο - Το βίντεο κατεγράφη από κάμερα ασφαλείας κατοίκου της περιοχής πολύ κοντά στο συμβάν

Ψυχικό

Ηχητικό ντοκουμέντο με τη στιγμή της δολοφονίας ενός άνδρα στο Νέο Ψυχικό εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ. 

Στο ηχητικό ακούγονται τουλάχιστον 20 πυροβολισμοί. 

Το βίντεο κατεγράφη από κάμερα ασφαλείας κατοίκου της περιοχής πολύ κοντά στο συμβάν. Πρόκειται για 16 πυροβολισμούς αρχικά, και κατόπιν τη χαριστική βολή, άλλους τέσσερις πυροβολισμούς. 

ΕΚΑΒ

Το θύμα πυροβολήθηκε στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε στις 8.23 το πρωί σε κεντρικό σημείο του προαστίου. Εκτελεστής ήταν ένας μοτοσικλετιστής. 

Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητο στη συμβολή της 25ης Μαρτίου και Κρήτης. 

Νέο Ψυχικό

Το θύμα είναι τοπογράφος μηχανικός, ο οποίος αναλάμβανε μεγάλα project σε Μύκονο, Πάρο και Ίο. Ήταν συνεταίρος με έναν άλλο άνδρα, από τον οποίο είχε δανειστεί το αυτοκίνητο του, μάρκας BΜW. Επειδή το χτύπημα είναι μαφιόζικο και από επαγγελματία, η ΕΛΑΣ δεν αποκλείει ο στόχος να ήταν ο συνεταίρος και όχι το θύμα. 

Ούτε το θύμα, αλλά ούτε και ο συνεταίρος του, έχουν ποινικό μητρώο. Οι έρευνες προσανατολίζονται στις επαγγελματικές δραστηριότητες του άνδρα στα νησιά. 

Ακούστε το ηχητικό ντοκουμέντο:

Πηγή: skai.gr

