Μποτιλιάρισμα μήκους 16 χλμ. έχει δημιουργηθεί στην κάθοδο του Κηφισού, από το ύψος της Γέφυρας Βαρυμπόμπης προς την Ιερά Οδό, λόγω σύγκρουσης 2 ΙΧ με μία μοτοσικλέτα νωρίτερα σήμερα το πρωί.

Αν και τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί, το μποτιλιάρισμα συνεχώς μεγαλώνει και δεν προβλέπεται να αποκατασταθεί σύντομα η κυκλοφορία.

Οι «άτυχοι» οδηγοί που είναι εγκλωβισμένοι στο μποτιλιάρισμα χρειάζονται πάνω από 3 ώρες για να διανύσουν αυτή την απόσταση.

