Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μποτιλιάρισμα 16 χλμ στην κάθοδο του Κηφισού λόγω τροχαίου

Σημειωτόν από το ύψος της Γέφυρας Βαρυμπόμπης προς την Ιερά Οδό

UPDATE: 10:56
κινηση

Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μποτιλιάρισμα μήκους 16 χλμ. έχει δημιουργηθεί στην κάθοδο του Κηφισού, από το ύψος της Γέφυρας Βαρυμπόμπης προς την Ιερά Οδό, λόγω σύγκρουσης 2 ΙΧ με μία μοτοσικλέτα νωρίτερα σήμερα το πρωί. 

Αν και τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί, το μποτιλιάρισμα συνεχώς μεγαλώνει και δεν προβλέπεται να αποκατασταθεί σύντομα η κυκλοφορία. 

Οι «άτυχοι» οδηγοί που είναι εγκλωβισμένοι στο μποτιλιάρισμα χρειάζονται πάνω από 3 ώρες για να διανύσουν αυτή την απόσταση. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κίνηση Κίνηση τώρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark