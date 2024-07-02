Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης
Μποτιλιάρισμα μήκους 16 χλμ. έχει δημιουργηθεί στην κάθοδο του Κηφισού, από το ύψος της Γέφυρας Βαρυμπόμπης προς την Ιερά Οδό, λόγω σύγκρουσης 2 ΙΧ με μία μοτοσικλέτα νωρίτερα σήμερα το πρωί.
Αν και τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί, το μποτιλιάρισμα συνεχώς μεγαλώνει και δεν προβλέπεται να αποκατασταθεί σύντομα η κυκλοφορία.
Οι «άτυχοι» οδηγοί που είναι εγκλωβισμένοι στο μποτιλιάρισμα χρειάζονται πάνω από 3 ώρες για να διανύσουν αυτή την απόσταση.
Πηγή: skai.gr
