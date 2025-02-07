Παντρεύτηκαν ο Νικόλαος Ντε Γκρες και η Χρυσή Βαρδινογιάννη στον ιστορικό ναό του Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στην Πλάκα. Στη λιτή τελετή παραβρέθηκαν συγγενείς και στενοί φίλοι, ενώ μεταξύ των κουμπάρων ήταν ο αδερφός του γαμπρού, Παύλος Ντε Γκρες και ο πατέρας της νύφης Γιώργος Βαρδινογιάννης. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας με την αδελφή της Ειρήνη, καθώς και η Ολγα Κεφαλογιάννη, η οποία είναι ξαδέρφη της Χρυσής Βαρδινογιάννη.

Πρώτος έφτασε στην εκκλησία ο γαμπρός, συνοδευόμενος από τη μητέρα του Αννα Μαρία, ενώ η νύφη -η οποία έλαμπε μέσα στο εντυπωσιακό νυφικό της με τη μακριά ουρά, δια χειρός του Έλληνα σχεδιαστή Χρήστου Κωσταρέλλου- ακολούθησε με ελάχιστα λεπτά καθυστέρηση συνοδευόμενη από τον πατέρα της Γιώργο Βαρδινογιάννης.

Το γαμήλιο πάρτι θα πραγματοποιηθεί στον Πειραιά, στο Castor Place, έναν βιομηχανικό πολυχώρο.

Διαδοχικά τα αδέλφια του γαμπρού Παύλος, Θεοδώρα, Aλεξία και Φίλιππος έφτασαν στον ναό με τις οικογένειες τους καθώς επίσης και η βασιλομήτωρ της Ισπανίας Σόφια μαζί με την μικρότερη κόρη της Ινφάντα Κριστίνα και την αδελφή της, Ειρήνη.

Παρούσες στον γάμο και η πριγκίπισσα της Δανίας Βενεδίκτη, η αδερφή της 'Αννας Μαρίας και της βασίλισσας Μαργκρέτε της Δανίας η οποία εκπροσώπησε τον βασιλικό οίκο της Δανίας συνοδευόμενη από την κόρη της Αλεξάνδρα.

Ο Νικόλαος Ντε Γκρες έφτασε στον ιερό ναό λίγο πριν από τις 18:00 συνοδευόμενος από την 'Αννα Μαρία όπως και στο γάμο της αδελφής του Θεοδώρας, ντυμένος με ένα μπλε κοστούμι. Με μια μικρή καθυστέρηση πέντε λεπτών η Χρυσή Βαρδινογιάννη έχοντας στο πλευρό της τον πατέρα της Γιώργο Βαρδινογιάννη και τον γιο της, έφτασε με την σειρά της στην εκκλησία.

Ήταν πιο εντυπωσιακή από ποτέ και έλαμπε από χαρά. Η νύφη επέλεξε ένα δαντελένιο νυφικό σε ίσια γραμμή κεντημένο με κρύσταλλα, του γνωστού Έλληνα σχεδιαστή Χρήστου Κωσταρέλλου. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα χαλαρά και διακοσμημένα με μια τιάρα από τη συλλογή της τέως βασίλισσας 'Αννας Μαρίας. Την εμφάνισή της συμπλήρωσε με ένα μακρύ πέπλο με λεπτομέρειες από χειροποίητη δαντέλα. Η νυφική ανθοδέσμη που κρατούσε ήταν από τα αγαπημένα λουλούδια της 'Αννας Μαρίας, τα μιγκέ.

Η κόρη της Κάρεν, ήταν ένα από τα παρανυφάκια και είχε μεγάλη αγωνία καθώς περίμενε την μαμά της στην εκκλησία.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το βυζαντινό τελετουργικό με κορώνες αντί για στέφανα.

Μεταξύ των κουμπάρων του ζευγαριού ήταν ο πατέρας της νύφης και ο αδελφός του γαμπρού, Παύλος, ο οποίος άλλαξε τα στέμματα, ενώ κατά τη διάρκεια της τελετής, τα κρατούσαν εναλλάξ και οι υπόλοιποι κουμπάροι. Τις βέρες του ζευγαριού αντάλλαξε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης

Από νωρίς το απόγευμα, πλήθος κόσμου και τηλεοπτικά συνεργεία συγκεντρώθηκαν στον ιερό ναό για το χαρμόσυνο γεγονός. Το ζευγάρι επέλεξε έναν λιτό στολισμό για την εκκλησία, ενώ μετά το μυστήριο, δέχθηκε τις ευχές των καλεσμένων τους στο μικρό προαύλιο του ναού μαζί με κρητικά κεράσματα.

Στον λαμπερό γάμο αισθητή ήταν η απουσία του αδελφού του γαμπρού, Φίλιππου Ντε Γκρες και της συζύγου του, Νίνας Φλορ.

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η γαμήλια δεξίωση σε ένα εντυπωσιακό χώρο εκδηλώσεων στη βιομηχανική ζώνη του Πειραιά.

Το εντυπωσιακό νυφικό της Χρυσής Βαρδινογιάννη που σχεδίασε ο Έλληνας σχεδιαστής Κωσταρέλλος

