Του Σωτήρη Μπαρσάκη

Σε μια κατεπείγουσα επιχείρηση για τη σωτηρία ενός 10χρονου αγοριού προχώρησαν το πρωί της Τετάρτης αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης. Το παιδί αντιμετώπιζε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα και έπρεπε να μεταφερθεί άμεσα σε εξειδικευμένη μονάδα, ωστόσο η ζωή του βρέθηκε σε κίνδυνο λόγω της ασφυκτικής κίνησης στους δρόμους της Αθήνας. Οι γονείς του, ξεκινώντας από το σπίτι τους, εγκλωβίστηκαν στο κυκλοφοριακό κομφούζιο που επικρατούσε στον κόμβο της Μεσογείων, στο ύψος του «Δακτυλιδιού» στο Μαρούσι.

Βλέποντας τον χρόνο να κυλά εις βάρος της υγείας του γιου τους, κάλεσαν το κέντρο της Άμεσης Δράσης. Η ανταπόκριση ήταν ακαριαία, με τρεις μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ να εντοπίζουν το όχημα της οικογένειας μέσα στο πλήθος των σταματημένων αυτοκινήτων. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν μια «αλυσίδα ζωής», ανοίγοντας με ασφάλεια τις λωρίδες κυκλοφορίας και καθοδηγώντας το όχημα μέσα από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες που οδηγούν προς το κέντρο της πόλης.

Χάρη στον συντονισμό και την εμπειρία των αναβατών, η διαδρομή προς το νοσοκομείο Παίδων ολοκληρώθηκε σε μόλις 7 λεπτά. Πρόκειται για έναν χρόνο-ρεκόρ για τη συγκεκριμένη ώρα αιχμής, ο οποίος εξασφάλισε ότι το ανήλικο αγόρι δεν θα υποστεί περαιτέρω επιπλοκές από την αναμονή στους δρόμους.

Με την άφιξη στην είσοδο του νοσοκομείου, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των επειγόντων περιστατικών, που είχε ήδη ενημερωθεί, παρέλαβε τον 10χρονο για τις απαραίτητες εξετάσεις και τη νοσηλεία του. Στο βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψε τη διαδικασία, αποτυπώνεται η ένταση της στιγμής και η ακρίβεια των κινήσεων των αστυνομικών μέχρι τη στιγμή που το παιδί πέρασε τις πύλες του ιδρύματος. Η επιτυχής ολοκλήρωση της συνοδείας απέτρεψε μια ενδεχομένως κρίσιμη κατάληξη για την υγεία του ανήλικου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.