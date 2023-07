Ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr η υποβολή συμβολαίων στο Κτηματολόγιο Ελλάδα 11:28, 25.07.2023 linkedin

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα στοχεύει στη δραστική μείωση του συνωστισμού που παρατηρείται διαχρονικά στα Κτηματολογικά γραφεία της χώρας και στη διευκόλυνση των συναλλαγών μεταξύ πολιτών και κράτους