Σε ένα ασήμαντο επεισόδιο φαίνεται πως αποδίδεται από τις διωκτικές αρχές η στυγερή δολοφονία ενός νεαρού Αιγύπτιου εργάτη γης στην περιοχή Ψάρι της Βάρδας, που σημειώθηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου.

Χθες, ο 23χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αμαλιάδας και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και δύο πλημμελήματα.

Πιο συγκεκριμένα, η εισαγγελικός λειτουργούς του απήγγειλε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε ενώπιον της Ανακρίτριας, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Τρίτη. Ο 23χρονος, επίσης υπήκοος Αιγύπτου, που κατηγορείται ως δράστης της ανθρωποκτονίας, ομολόγησε την πράξη του ενώπιον των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, που ερευνούν την υπόθεση και μάλιστα εμφανίστηκε μετανιωμένος για όσα έκανε.

Όσον αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέστηκε η ανθρωποκτονία, από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και κυρίως από τις μαρτυρικές καταθέσεις όσων βρισκόταν στον ίδιο χώρο μαζί με το δράστη και το θύμα, οι οποίες λήφθηκαν στα πλαίσια της προανακριτικής έρευνας, όλα συνέβησαν ξαφνικά, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, μέσα σε θερμοκήπιο, με τον 23χρονο να καταφέρνει ένα και μοναδικό θανάσιμο πλήγμα με μαχαίρι που έφερε μαζί του, στη θωρακική χώρα του 24χρονου.

Ο τελευταίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, καθώς το Κέντρο Υγείας Βάρδας ήταν κλειστό. Εκεί, υπέκυψε στο τραύμα του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Μετά την πράξη του, ο 23χρονος Αιγύπτιος παρέμεινε στο χώρο που διαπράχθηκε η δολοφονία, όπου εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς μικτής περιπολίας του Αστυνομικού Τμήματος Βουπρασίας που τον συνέλαβαν.

Οι καταθέσεις των μαρτύρων Από τις καταθέσεις των εργατών γης που ήταν παρόντες στη δολοφονία του 24χρονου, δεν προέκυψαν ξεκάθαροι λόγοι, κάτω από τους οποίους ο 23χρονος σκότωσε τον ομοεθνή του. Επίσης, χθες ενώπιον της Εισαγγελέως κατέθεσε ακόμα ένας εργαζόμενος της εταιρείας στα χωράφια της οποίας δούλευαν ο κατηγορούμενος και το 24χρονο θύμα.

Πληροφορίες της εφ. «Πατρίς» αναφέρουν ότι δράστης και θύμα δεν είχαν επεισόδια έντασης ανάμεσά τους κατά το παρελθόν, μιας και διέμεναν αμφότεροι στην ίδια περιοχή, ούτε υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, ικανές να οδηγήσουν στο αποτρόπαιο έγκλημα.

Η εκδοχή του δράστη

Σύμφωνα με την εκδοχή που παρουσίασε στις αρχές, όσον αφορά τα αίτια της δολοφονίας, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε πως το θύμα του έδωσε ένα τσιγάρο, το οποίο κατά τα λεγόμενά του περιείχε πιθανότατα ναρκωτική ουσία, γεγονός που τον ενόχλησε. Πάντως, πηγές με γνώση της υπόθεσης ανέφεραν στην εφ. «Πατρίς» ότι όλα έγιναν για ένα «πείραγμα» μεταξύ τους.

Στο Ψάρι μετέβησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Ήλιδας, που συνέλεξαν στοιχεία και ερεύνησαν περαιτέρω τον τόπο του εγκλήματος.

Εκεί, εντοπίστηκε και το μαχαίρι, ένας αναδιπλούμενος σουγιάς, συμφώνα με τις πληροφορίες της εφ. «Πατρίς», με τον οποίο ο 23χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τον 24χρονο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κατηγορούμενος για την δολοφονία του ομοεθνή του προσήλθε στην Εισαγγελέα χωρίς δικηγόρο και αναμένεται να γίνει από το Πρωτοδικείο Αμαλιάδας αυτεπάγγελτος διορισμός συνηγόρου για να παρασταθεί στη διαδικασία της απολογίας.

