Το κουβάρι μίας σοβαρής υπόθεσης κακοποίησης ανηλίκων φαίνεται πως ξετυλίγουν οι αρχές με πρωταγωνιστές δύο μικρά παιδιά και τη μητέρα τους.

Η μητέρα, 32 ετών και από τη Λάρισα, το περασμένο Σάββατο μετέβη στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με τα δύο της παιδιά έξι και πέντε ετών, καθώς το ένα, κοριτσάκι, αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας.

Σύμφωνα με το onlarissa, από την εξέταση οι γιατροί διαπίστωσαν πως το εξάχρονο κορίτσι έφερε αρκετά τραύματα στο σώμα του τα οποία παρέπεμπαν σε σημάδια από κάψιμο με καύτρα τσιγάρου! Αμέσως εξέτασαν και το πεντάχρονο αγόρι, στο οποίο επίσης διαπιστώθηκαν αντίστοιχα σημάδια.

Η μητέρα συνελήφθη για να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώ τα δύο παιδιά νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση και θα τα εξετάσει παιδοψυχολόγος

