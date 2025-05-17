Ηλεία: Αιγύπτιος μαχαίρωσε θανάσιμα ομοεθνή του στη διάρκεια διαπληκτισμού

Φονική συμπλοκή, μεταξύ δύο αλλοδαπών, σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες στην περιοχή Ψάρι, του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, στην Ηλεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο αλλοδαποί, ηλικίας 23 και 24 ετών αντίστοιχα, συνεπλάκησαν, για άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, σε αγροτική περιοχή, με αποτέλεσμα ο 23χρονος να πλήξει με αιχμηρό αντικείμενο τον 24χρονο.

Στην συνέχεια ο τραυματίας διεκομίσθη στο κέντρο υγείας, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή συνέλαβαν τον 23χρονο, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για τα αίτια της φονικής συμπλοκής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.