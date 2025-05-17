Ηλεία: Αιγύπτιος μαχαίρωσε θανάσιμα ομοεθνή του στη διάρκεια διαπληκτισμού

Φονική συμπλοκή, μεταξύ δύο αλλοδαπών, σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες στην περιοχή Ψάρι, του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, στην Ηλεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο αλλοδαποί, ηλικίας 23 και 24 ετών αντίστοιχα, συνεπλάκησαν, για άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, σε αγροτική περιοχή, με αποτέλεσμα ο 23χρονος να πλήξει με αιχμηρό αντικείμενο τον 24χρονο.
Στην συνέχεια ο τραυματίας διεκομίσθη στο κέντρο υγείας, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή συνέλαβαν τον 23χρονο, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για τα αίτια της φονικής συμπλοκής.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.