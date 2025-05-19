Αρχίζουν σήμερα Δευτέρα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας.

Πιο αναλυτικά, οι ενδοσχολικές εξετάσεις για την Α' και Β' λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 19 Μαΐου έως και την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025. Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων των εξετάσεων έχει οριστεί η 20ή Ιουνίου.

Για τους μαθητές της Γ' λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις (ονομαζόμενες και «ενδοσχολικές») θα διεξαχθούν κατά το διάστημα 19-26 Μαΐου, με καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων την Τετάρτη 28 Μαΐου 2025.

Στη συνέχεια, οι μαθητές της Γ' λυκείου θα «μπουν στο στίβο» των Πανελλαδικών. Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στο πρώτο μάθημα Πανελλαδικών Εξετάσεων, τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας), στις 30 Μαΐου.

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν πρώτα στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, μία ημέρα αργότερα, στις 31 Μαΐου 2025.

Όσον αφορά στα γυμνάσια, υπενθυμίζεται ότι η ημερομηνία λήξης μαθημάτων έχει οριστεί η 28η Μαΐου και έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στο διάστημα 3-16 Ιουνίου 2025.

Τα μαθήματα για τους πιο μικρούς μαθητές και μαθήτριες θα συνεχιστούν μέχρι τις 13 Ιουνίου 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.