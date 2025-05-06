Τρόμος επικράτησε χθες αργά το μεσημέρι στην περιοχή Καμίνια του δήμου Ηρακλείου, στην Κρήτη, όταν μπαλκόνι έπεσε πάνω σε πάγκο λαϊκής αγοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μπαλκόνι της ταράτσας από διώροφη οικοδομή κατέρρευσε και στη συνέχεια παρέσυρε και το περβάζι του δευτέρου ορόφου.

Στο σημείο, κάθε Δευτέρα, πραγματοποιείται λαϊκή αγορά και ευτυχώς εκείνη τη στιγμή στον πάγκο δε βρισκόταν κανείς, καθώς η ώρα ήταν περασμένη και οι περισσότεροι πωλητές είχαν αρχίσει να μαζεύουν και ο κόσμος είχε περιοριστεί.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.