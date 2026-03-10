Επεισόδιο μεταξύ δύο μαθητών και καθηγητή σημειώθηκε χθες το μεσημέρι (9/3) σε γυμνάσιο των Άνω Λιοσίων. Μάλιστα, στο οικείο αστυνομικό τμήμα παρουσιάστηκαν ο 62χρονος καθηγητής του σχολείου και η 57χρονη υποδιευθύντρια.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μετά από επεισόδιο που είχαν μεταξύ τους ο 14χρονος γιος του καθηγητή και μαθητής του σχολείου με έναν συμμαθητή του, ο πρώτος τραυμάτισε στο πρόσωπο τον δεύτερο με γροθιές και ο αδελφός του ανήλικου θύματος πήγε στο σχολείο και γρονθοκόπησε τον καθηγητή και πατέρα του 14χρονου.
Ο ανήλικος που τραυματίστηκε στο πρόσωπο, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ενώ για το περιστατικό συνελήφθη ο 14χρονος γιος του καθηγητή για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα.
