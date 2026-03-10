Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Άνω Λιόσια: Επεισόδιο με γροθιές μεταξύ μαθητών και καθηγητή σε γυμνάσιο - 1 σύλληψη

14χρονος γιος καθηγητή χτύπησε συμμαθητή του - Στη συνέχεια, ο αδελφός του ανήλικου θύματος γρονθοκόπησε τον καθηγητή και πατέρα του 14χρονου

Σχολείο

Επεισόδιο μεταξύ δύο μαθητών και καθηγητή σημειώθηκε χθες το μεσημέρι (9/3) σε γυμνάσιο των Άνω Λιοσίων. Μάλιστα, στο οικείο αστυνομικό τμήμα παρουσιάστηκαν ο 62χρονος καθηγητής του σχολείου και η 57χρονη υποδιευθύντρια.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μετά από επεισόδιο που είχαν μεταξύ τους ο 14χρονος γιος του καθηγητή και μαθητής του σχολείου με έναν συμμαθητή του, ο πρώτος τραυμάτισε στο πρόσωπο τον δεύτερο με γροθιές και ο αδελφός του ανήλικου θύματος πήγε στο σχολείο και γρονθοκόπησε τον καθηγητή και πατέρα του 14χρονου.

Ο ανήλικος που τραυματίστηκε στο πρόσωπο, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ενώ για το περιστατικό συνελήφθη ο 14χρονος γιος του καθηγητή για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άνω Λιόσια Μαθητές καθηγητής Ξυλοδαρμός επεισόδιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark