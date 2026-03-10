Ανοίγει σήμερα στις 12 το μεσημέρι η πλατφόρμα μέσω gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που στοχεύει στην αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της χώρας και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού.

Όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 η Διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Γιάννα Χορμόβα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε 114.384 εργαζομένους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους για παράδειγμα στο Excel, στο πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης και άλλα.



Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Πέμπτη στις 12 Μαρτίου, ωστόσο αν υπάρχει υπερκάλυψη των θέσεων θα ολοκληρωθεί νωρίτερα.

Η δράση υλοποιείται μέσω του συστήματος Training Voucher και περιλαμβάνει 150 ώρες κατάρτισης. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης.

Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα έως 750 ευρώ μεικτά.



Πηγή: skai.gr

