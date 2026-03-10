Συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι Δευτέρα, (9 Μαρτίου 2026), 2 άτομα, ένας 50χρονος και μια 46χρονη, για κατοχή και αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή των Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, κατά την οποία οι κατηγορούμενοι κατελήφθησαν σε παράπηγμα – «καβάτζα», στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, να κατέχουν μεγάλη ποσότητα ηρωίνης.

Ειδικότερα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 46 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ηρωίνη, συνολικού μικτού βάρους 13 κιλών και 584 γραμμαρίων, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και κινητό τηλέφωνο.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ από τις επακόλουθες αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, καθώς και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Η έρευνα συνεχίζεται με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της δράσης των κατηγορούμενων.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

