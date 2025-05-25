Θεσσαλονίκη: 13χρονος παρέσυρε 11χρονη με ηλεκτρικό πατίνι και την εγκατέλειψε

Συνελήφθη, έπειτα από αναζητήσεις, ένας 13χρονος, ο οποίος το Σάββατο παρέσυρε 11χρονη με ηλεκτρικό πατίνι και την εγκατέλειψε στον τόπο του ατυχήματος, στην περιοχή της Νεάπολης Θεσσαλονίκης.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο γενικό νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς».

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο ανήλικος, που δεν ακολούθησε τις προβλεπόμενες ενέργειες μετά το ατύχημα, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του Εισαγγελέα, ενώ τον σχηματισμό δικογραφίας ανέλαβαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

