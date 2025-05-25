Αγνοείται 97χρονη στο Ασπροχώρι – Έρευνες από Αστυνομία και Πυροσβεστική

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική για τον εντοπισμό μιας 97χρονης γυναίκας τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου.

Συμφωνα με το epiruspost.gr, η υπερήλικη έφυγε από το σπίτι της, στο Ασπροχώρι του Δήμου Δωδώνης, για μία μικρή βόλτα, χωρίς όμως να επιστρέψει.

Όταν οι ώρες περνούσαν η ανησυχία των δικών της μεγάλωσε και αφού η προσπάθειά τους να επικοινωνήσουν μαζί της απέβη άκαρπη, ενημέρωσαν την αστυνομία.

Οι έρευνες ξεκίνησαν άμεσα από αστυνομικούς του Τμήματος Τύριας χωρίς αποτέλεσμα.

Από το πρωί της Κυριακής συνδράμει τις αστυνομικές δυνάμεις κλιμάκιο της Πυροσβεστικής και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της ΕΜΑΚ.

