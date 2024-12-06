Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Έντονη βροχόπτωση ξεκίνησε από τα ξημερώματα σε όλο λεκανοπέδιο, δημιουργώντας κυκλοφοριακά προβλήματα σε αρκετούς δρόμους.

Μποτιλιάρισμα ενάμιση χιλιομέτρου έχει δημιουργηθεί στη Λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά.

Αναμονή χιλιομέτρων και στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλλη προς Νέα Φιλαδέλφεια.

Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν επίσης:

Στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου

Λόγω συσσώρευσης υδάτων, είχε διακοπεί νωρίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αυτή την ώρα η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Προβλήματα δημιουργήθηκαν και στη Λεωφόρο Καραμανλή στο Μενίδι, όπου είναι κλειστή η μία λωρίδα.

Ωρα 05:50 . Σε σταδιακή εξασθένηση οι καταιγίδες στην Αττική με κινηση Β-ΒΔ. Πάντως μέσα στο επόμενο δίωρο χρειάζεται προσοχή, καθώς σε τοπικό επίπεδο οι ραγδαιότητες είναι μεγάλες. Τα συνολικά ύψη βροχής στον αστικό ιστό προς το παρόν φτάνουν τα 20-30mm, . @EMY_HNMS… pic.twitter.com/KiAa0sxHp0 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 6, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.