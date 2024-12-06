Λογαριασμός
Κυκλοφοριακά προβλήματα σε αρκετούς δρόμους της Αττικής: «Ουρές» χιλιομέτρων σε Κηφισό και Σχιστού

Πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν λόγω της έντονης βροχόπτωσης που ξεκίνησε τα ξημερώματα

UPDATE: 10:28
βροχή

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Έντονη βροχόπτωση ξεκίνησε από τα ξημερώματα σε όλο λεκανοπέδιο, δημιουργώντας κυκλοφοριακά προβλήματα σε αρκετούς δρόμους.

Μποτιλιάρισμα ενάμιση χιλιομέτρου έχει δημιουργηθεί στη Λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά.

Αναμονή χιλιομέτρων και στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλλη προς Νέα Φιλαδέλφεια.

Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν επίσης:

  • Στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου

Λόγω συσσώρευσης υδάτων, είχε διακοπεί νωρίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. 

Αυτή την ώρα η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Προβλήματα δημιουργήθηκαν και στη Λεωφόρο Καραμανλή στο Μενίδι, όπου είναι κλειστή η μία λωρίδα.

