Άμεση ήταν η παρέμβαση των υπηρεσιών του Β’ Τομέα του δήμου Τρικκαίων για τον καθαρισμό της γέφυρας στην επαρχιακή οδό Τρικάλων – Δενδροχωρίου (μετά το Βαλτινό) στην οποία είχαν συσσωρευτεί φερτά υλικά από τον παραπόταμο «Ανάποδο» με τον κίνδυνο υπερχείλισης να είναι υπαρκτός.
Τελικώς, με γκρέιτερ απομακρύνθηκαν εγκαίρως τα φερτά υλικά επιτρέποντας το νερό να περάσει από τη γέφυρα.
Πηγή: trikalaopinion.gr
