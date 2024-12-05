Eπιστροφή στη Ηγουμενίτσα εξαιτίας βλάβης για το Superfast 3

Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας επιστρέφει λόγω βλάβης σε μια από τις μηχανές του, το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο superfast 3 με 141 επιβάτες, 72 ΙΧ , 27 φορτηγά και 80 άτομα πλήρωμα.

Το πλοίο που είχε αναχωρήσει το βράδυ από Ηγουμενίτσα για Ανκόνα επιστρέφει αυτοδύναμα χωρίς να αιτεί συνδρομή.

Μετά την αποκατάσταση της βλάβης του και βεβαίωσης πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα το πλοίο θα αναχωρήσει κανονικά για την εκτέλεση του προγραμματισμένου του δρομολόγιου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

