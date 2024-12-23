Στο δικαστικό μέγαρο της Χαλκίδας έφτασε περίπου στις 11 το πρωί ο γαμπρός του 66χρονου που δολοφονήθηκε από τα παιδιά του στην Εύβοια.

Αμίλητος και με χειροπέδες στα χέρια, πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, στην απολογία του αναμένεται να διαφοροποιηθεί από τα δύο αδέλφια και να παρουσιάσει ως αυτουργό της ανθρωποκτονίας τον γιο της οικογένειας, τον αδερφό δηλαδή της συζύγου του.

Προφυλακιστέα τα δύο παιδιά για τη δολοφονία του 66χρονου πατέρα τους

Υπενθυμίζεται πως μετά τις απολογίες τους, τα δύο αδέρφια κρίθηκαν προφυλακιστέα με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Σύμφωνα με το eviathema, η 26χρονη κόρη του θύματος, κατά την απολογία της, υποστήριξε ότι η δολοφονία σχεδιάστηκε και ενορχηστρώθηκε από τρίτο πρόσωπο, το οποίο φέρεται να έπεισε τα δύο αδέλφια να προβούν στο έγκλημα. Παράλληλα, περιέγραψε τα γεγονότα της ημέρας που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν.

Όπως ανέφερε, ήταν στο σπίτι μαζί με τον αδελφό της και τον σύζυγό της, όταν ο αδελφός της άκουσε φασαρία από τον πάνω όροφο και ανέβηκε να δει τι συμβαίνει. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, το θύμα μίλησε υποτιμητικά στον 22χρονο, φέρεται να του υπενθύμισε την κακοποίηση που είχε υποστεί όταν ήταν 6 ετών, και τον προκάλεσε να την επαναλάβει.

Ο 22χρονος, στην απολογία του, ισχυρίστηκε ότι το θύμα ήταν κακοποιητικό προς αυτόν από την παιδική του ηλικία, καθιστώντας τη ζωή του αβάσταχτη. Παράλληλα, η μητέρα των δύο παιδιών, η οποία κατέθεσε νωρίτερα, ανέφερε ότι είχε φύγει από το σπίτι εξαιτίας της κακοποιητικής συμπεριφοράς του συζύγου της. Ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για την κακοποίηση που ισχυρίζονται τα παιδιά της ότι υπέστησαν από τον πατέρα τους.

