Δεν μεταφέρεται φέτος η αργία της Πρωτομαγιάς, όπως έγινε πέρυσι και θα εορταστεί κανονικά την Πέμπτη 1η Μαΐου.

Υπενθυμίζεται πως το 2024, η Πρωτομαγιά έπεφτε την Μεγάλη Τετάρτη και έτσι είχε μεταφερθεί, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, με απόφαση του υπουργείου Εργασίας.

Κάθε χρόνο την ημέρα αυτή εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, δεν εργάζονται ενώ είναι κλειστά σχολεία και επιχειρήσεις καθώς γίνονται εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Ωστόσο, όσοι δουλεύουν αμείβονται ως εξής:

αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%.

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν

Σημειώνεται πως δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός με ρεπό.

