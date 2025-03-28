Σε ισχύ τίθενται το πρωί της Κυριακής, 30 Μαρτίου κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Πάρνηθα και Κηφισιά λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ – ΠΑΡΝΗΘΑ».

Σύμφωνα με σχετική εντολή της ΕΛ.ΑΣ, κατά τις ώρες 08:30 έως 11:30, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, περιοχής Δήμου Αχαρνών, επί της οδού Παναγίας Ντάρδιζας, από το ύψος της οδού Αγίου Διονυσίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς την Ιερά Μονή Παναγίας Ντάρδιζας.

«Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων», καταλήγει.

Παράλληλα, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Κυριακή κατά τις ώρες 08:00 έως 11:30 επί του δεξιού Παραδρόμου της Π.Β. Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στο τμήμα του από την οδό Πάρνηθος έως την οδό Αυγής, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, περιοχής Δήμου Κηφισιάς, λόγω του αγώνα δρόμου με την επωνυμία: «PepsiCo Gives Back – Kifissia 2025».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.