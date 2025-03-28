Λογαριασμός
Αλλαγή ώρας: Την Κυριακή τα ξημερώματα μία ώρα μπροστά τα ρολόγια

Την Κυριακή 30 Μαρτίου λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας - Αλλάζει σε θερινή 

ρολογια ώρα

Τα ξημερώματα της Κυριακής αλλάζει η ώρα και οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή 30 Μαρτίου λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα.

