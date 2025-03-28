Τα ξημερώματα της Κυριακής αλλάζει η ώρα και οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ.
Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή 30 Μαρτίου λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα.
Πηγή: skai.gr
- Νέο εξώδικο της Καρυστιανού στον πρόεδρο της προανακριτικής επιτροπής - Ζητά ως μάρτυρα τον Μητσοτάκη
- Θανατηφόρο τροχαίο στον Λαγκαδά: Κακουργηματική δίωξη και ένταλμα σύλληψης για τον 60χρονο - Αντιμέτωπος με κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών
- Πειθαρχικό έλεγχο για την πρόεδρο του Αρείου Πάγου ζητούν οι δικηγορικοί σύλλογοι
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.