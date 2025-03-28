Ενας κατηγορούμενος για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και υπεξαίρεση συνελήφθη στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.

Ειδικότερα, ο δράστης ως οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου (με στοιχεία κυκλοφορίας γαλλικών αρχών) μετέβη στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων προκειμένου να πραγματοποιήσει έξοδο από τη χώρα.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου από τους αστυνομικούς σε συνεργασία με αξιωματούχους του Frontex, διαπιστώθηκε ότι το όχημα αποτελεί αντικείμενο υπεξαίρεσης.

Το αυτοκίνητο και ένα κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκαν ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

