Της Έλενας Γαλάρη

Στον ανακριτή εμφανίστηκαν το πρωί ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος μαζί με τη μητέρα του και τον γαμπρό του, οι οποίοι κατηγορούνται για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Και οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στις 29 Ιανουαρίου.

Η ποινική δίωξη σε βάρος τους είχε ασκηθεί τον Ιούλιο του 2024 μετά το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, σύμφωνα με το οποίο, ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας φέρεται να χρησιμοποιούσε μεγάλο μέρος των χρημάτων που εισέρχονταν στα ταμεία της οργάνωσης από δωρεές πολιτών, για ηλεκτρονικό στοιχηματισμό

Αυτά τα χρήματα είχαν διοχετευτεί τέσσερις προσωπικούς λογαριασμούς των συγγενών του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σε διάστημα περίπου μιας τριετίας από το 2020 ως και το 2023, υπολογίζεται ότι, συνολικά, διοχετεύτηκαν προς τον ηλεκτρονικό τζόγο 600.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

