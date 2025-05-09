Στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου κατέληξε αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες, ένα νεαρό ζευγάρι, όταν ξέφυγε της πορείας του στον δρόμο που οδηγεί στην παραθαλάσσια περιοχή της Τουρλίδας Μεσολογγίου.

Όπως αναφέρει το onairnews.gr, άμεσα έφθασαν στο σημείο 3 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Μεσολογγίου με 6 άτομα, για τον απεγκλωβισμό του άντρα, ενώ η γυναίκα κατάφερε να βγει από το ανοιχτό παράθυρο του αυτοκινήτου και είναι καλά στην υγεία της.

Ο νεαρός άντρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μην έχοντας τις αισθήσεις του, και διεκομίσθη στο νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνά η τροχαία Μεσολογγίου.

Πηγή: skai.gr

