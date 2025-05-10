Προτεραιότητα του υπουργού Υγείας δείχνει να είναι η ενίσχυση του συστήματος Υγείας με νοσηλευτές αλλά και η αύξηση των αμοιβών τους. «Επεξεργάζομαι τώρα σχέδιο για τους νοσηλευτές για καλύτερες αμοιβές, καθώς δέχομαι ότι είναι υπο αμειβόμενοι» εξηγεί σε εφ ολη της ύλης συνέντευξη του στο ΑΠΕ -ΜΠΕ στην οποία μεταξύ άλλων κάνει λόγο για επανάσταση στο σύστημα των εφημεριών με την ιχνηλάτηση των περιστατικών σε 12 νοσοκομεία της χώρας από το τέλος Μαΐου.

Ο Α. Γεωργιάδης λέει ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουν πληρωθεί οι νοσηλευτές που απασχολούνται στα απογευματινά χειρουργεία και προαναγγέλει συνεργασία των δήμων της χώρας με το υπουργείο Υγείας για γρηγορότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των ογκολογικών ασθενών. «Σε συνεννόηση με τον κύριο Δούκα θα παραλάβουμε ένα κτίριο του γηροκομείου Αθηνών, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο Λαϊκό νοσοκομείο ώστε να το ανακαινίσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε για την παροχή θεραπειών στους ογκολογικούς ασθενείς», αναφέρει.

Μιλώντας στον Μιχ.Κεφαλογιάννη, ο υπουργός Υγείας αποκαλύπτει ότι το πλαίσιο για την παρένθετη μητρότητα θα γίνει πιο αυστηρό και προσθέτει πως μετά τις ρυθμίσεις για τους διαιτολόγους, σειρά έχουν οι …ψυχολόγοι: «Κάποιος δεν γίνεται ψυχολόγος, με ένα απλό σεμινάριο! Θα εφαρμοστεί η νομοθεσία» λέει χαρακτηριστικά. Επίσης προσθέτει πως το υπουργείο προχώρα σε αυστηροποίηση των διατάξεων για τα καπνικά προϊόντα και το άτμισμα τονίζοντας μεταξύ άλλων : « Περιορίζουμε τα σημεία πώλησης και βάζουμε επίδειξη ταυτότητας για την προμήθεια τους από τους νέους» Ωστόσο θεωρεί πως είναι υπερβολή σε μια τουριστική χώρα - όπως η Ελλάδα - να απαγορευτούν τα καπνικά προϊόντα και το τσιγάρο σε εξωτερικούς χώρους.

Ερωτηθείς για το γεγονός της αποχής του απο τα τηλεοπτικά παράθυρα και εάν αυτή οφείλεται στα σοβαρά προβλήματα στο χώρο της Υγείας ή στην μεταμόσχευση που φημολογείται ότι έκανε, επιβεβαιώνει πως έκανε μια επιτυχημένη όπως λέει μεταμόσχευση μαλλιών, αλλά ο λόγος της αποχής του δεν είναι αυτός. «Αποφάσισα μετά από μια έντονη περίοδο που μονοπωλούσαν την επικαιρότητα τα Τέμπη να κάνω μια παύση. Σήκωσα ένα μεγάλο φορτίο που δεν μου αναλογούσε Παρότι βλέποντας το με μία απόσταση χρόνου πλέον, εκτιμώ ότι αυτά που έλεγα μάλλον δικαιώνονται με την εξέλιξη των πραγμάτων».

Τέλος, ο υπουργός Υγείας εκτιμά πως η τεχνική νοημοσύνη θα αλλάξει την Υγεία στα επόμενα 5 χρόνια και επισημαίνει οτι δεν παρέμεινε διεκπαιρεωτικά στο υπουργείο υγείας αλλά γιατί εχει όραμα να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών.

Η συνέντευξη του υπουργού Υγείας:

-Υπάρχουν πολλά παράπονα κύριε υπουργέ για το σύστημα όπως λειτουργεί, την οργάνωση του και την καθημερινότητα που βιώνουν οι πολίτες. Προς αυτή την κατεύθυνση τι κάνετε;

Ο κόσμος έχει παράπονα από το σύστημα και είναι δικαιολογημένα καθώς ζητά το ιδανικό κι αυτό πρέπει να κάνει. Όμως ότι το σύστημα είναι καλύτερο από αυτό που ήταν πριν από 10 χρόνια και παλιότερα, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Ειδικά τώρα με την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και τις ανακαινίσεις σε όλα τα νοσοκομεία, θα έχουμε άμεσα το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών.

-Όμως τι γίνεται με την ψυχή του συστήματος που είναι οι εργαζόμενοι του;

Μπορούμε να έχουμε καλά αμοιβόμενός και περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές.; Μπορείτε να πείσετε αυτούς που έφυγαν από την Ελλάδα να επιστρέψουν;

Σήμερα έχουμε περισσότερο προσωπικό από κάθε άλλη φορά. Οι αμοιβές που δίνουμε στο ΕΣΥ είναι χαμηλές. Θα θέλαμε να δώσουμε περισσότερα χρήματα αλλά δεν μπορούμε. Αυτή είναι η αλήθεια και δεν μου αρέσει να κοροϊδεύω τον κόσμο. Βέβαια έχουμε κάνει ως κυβέρνηση μεγάλα βήματα. Επί Κυριάκου Μητσοτάκη οι γιατροί έχουν αυξήσει το εισόδημα τους κατά 30% .

-Γιατί πάλι οι νοσηλευτές είναι οι αδικημένοι του συστήματος, γιατί;

Είναι η επόμενη προτεραιότητα μου. Επεξεργάζομαι τώρα σχέδιο για τους νοσηλευτές για καλύτερες αμοιβές, καθώς δέχομαι ότι είναι υπο αμειβόμενοι.

Έρχονται αυξήσεις σε νοσηλευτές

-Σε ποιο ύψος είναι η αύξηση των αμοιβών που μελετάτε;

Το μόνο που μπορώ να πω προς το παρόν, είναι πως το υπουργείο υγείας αναγνωρίζει ότι όπως δράσαμε για τους γιατρούς θα πρέπει ανάλογα να δράσουμε και για τους νοσηλευτές.

-Θα πιάσουμε το στόχο των 35.000 απογευματινών χειρουργείων μέχρι το τέλος του χρόνου καθώς μέχρι στιγμής έχει γίνει μόνο το ένα τρίτο;

Δεν υπάρχει καμία ανησυχία γι' αυτό. Ο στόχος μέχρι τέλος του χρόνου θα επιτευχθεί και δεν θα χαθούν τα χρήματα. Το πολύ πολύ αν χρειαστεί, μπορεί να δοθεί μία παράταση ενός δύο μηνών.

-Το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα απογευματινά χειρουργεία, γιατροί και νοσηλευτές είναι ακόμη απλήρωτοι…

Πληρώθηκαν τους δύο πρώτους μήνες Νοέμβριο Δεκέμβριο του 2024. Δεν έχουν πληρωθεί για το 2025 διότι αλλάξαμε την ΚΥΑ. Αυτό έχει μια διαδικασία γιατί υπογράφεται από έξι υπουργούς προκειμένου να αυξήσουμε και ορισμένες αμοιβές. Η νέα ΚΥΑ θα είναι σε ΦΕΚ στην επόμενη εβδομάδα και Θα πληρωθούν μέσα στον Μάιο με αυξημένες αμοιβές. Θα πάρουν περισσότερα χρήματα απ ότι υπολογίζανε.

-Υπάρχει η αίσθηση κύριε υπουργέ ότι πολλά εξαγγέλλονται, αλλά αργούν να γίνουν πράξη… Εφημερίες. Το «βραχιολάκι» ξεκίνησε πιλοτικά. Πότε θα μπει σε περισσότερα νοσοκομεία;

Στις 31 Μαΐου ξεκινάει στις εφημερίες 12 νοσοκομείων το προηγμένο σύστημα ιχνηλάτησης των ασθενών , το οποίο θα επεκταθεί σε όλα τα νοσοκομεία μέχρι τέλος του χρόνου .

Το παρουσιάσαμε προχθές τον πρωθυπουργό και έμεινε έκπληκτος. Μετά από δυο τρεις μήνες από την εφαρμογή του, το σύστημα εφημέριων θα είναι πλέον τελείως διαφορετικό στην Ελλάδα. Θα έχουμε 500 νέους τραυματιοφορείς και γιατρούς στα ΤΕΠ έως το τέλος του 2025, εξελιγμένα μηχανήματα από τους πόρους του ταμείου ανάκαμψης σε περισσότερα ΤΕΠ ανά την Ελλάδα και ένα σύστημα ιχνηλάτησης εντυπωσιακό για όσους φτάνουν στην εφημερία. Σύντομα, στους επόμενους μήνες, εφαρμογή στο κινητό σας τηλέφωνο, θα σας ενημερώνει πόση είναι η αναμονή για να δείτε έναν γιατρό σε κάθε ένα από τα νοσοκομεία που εφημερεύει. Θα γνωρίζετε δηλαδή πριν ξεκινήσετε από το σπίτι σας την εκτιμώμενη αναμονή και θα επιλέγετε αναλόγως που θα πάτε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε κάθε ασθενή πόσο καθυστερεί στην εφημερία, πότε βγαίνουν οι εξετάσεις του, ακόμα και διάγνωση από μακριά θα μπορούμε να κάνουμε. Μιλάμε για επανάσταση.

Συνεργασία με τους δήμους για τους ογκολογικούς ασθενείς

-Προκειμένου να βελτιώσετε τις συνθήκες των θεραπειών των ογκολογικών ασθενών αλλά και να μειώσετε τις αναμονές για τις θεραπείες, έχω την πληροφορία ότι θα συνεργαστείτε με τους δήμους μεγάλων πόλεων. Πότε θα γίνει αυτό;

Ήδη έχουμε ξεκινήσει μία πρώτη κουβέντα με τον δήμαρχο αθηναίων τον κύριο Δούκα για να παραλάβουμε ένα κτίριο του γηροκομείου Αθηνών, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο Λαϊκό νοσοκομείο ώστε να το ανακαινίσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε για την παροχή θεραπειών στους ογκολογικούς ασθενείς, για να πάψουν να είναι συνωστισμένοι στο Λαϊκό νοσοκομείο. Σκεφτόμαστε πολλά γι αυτό το θέμα. Υπάρχει συνεργασία με την κα Μ.Λατση όπου σύντομα ανακοινώνουμε και την νέα μονάδα «Νίκος Κούρκουλος» στην Πάτρα στο Ρίο. Εχουμε το πρόγραμμα οίκοθεν , αρκετοί ογκολογικοί ασθενείς παίρνουν πλέον την θεραπεία τους στο σπίτι.

Η αποχή από την τηλεόραση και τα Τέμπη

-Για αρκετό καιρό σας έχουμε χάσει από τα τηλεοπτικά παράθυρα. Είναι τόσο πολλά τα προβλήματα στο χώρο της υγείας που αποφεύγετε να τα συζητάτε δημόσια ή μήπως έπρεπε να μείνετε εκτός οθόνη καθώς φημολογείται ότι κάνατε και μια μεταμόσχευση στα μαλλιά;

Καταρχάς να σας επιβεβαιώσω ότι έκανα μεταμόσχευση στα μαλλιά και το λέω πρώτη φορά δημόσια αυτό. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Έγινε εξαιρετική δουλειά. Όμως δεν περιόρισα τις τηλεοπτικές μου εμφανίσεις γι αυτό ούτε για να αποφύγω να συζητώ για τα ζητήματα της υγείας. Είχα σταματήσει να εμφανίζομαι στη τηλεόραση ένα μήνα πριν από τη μεταμόσχευση κι αυτό το έκανα γιατί αποφάσισα μετά από μια έντονη περίοδο που μονοπωλούσαν την επικαιρότητα τα Τέμπη να κάνω μια παύση. Σήκωσα ένα μεγάλο φορτίο που δεν μου αναλογούσε Παρότι βλέποντας το με μία απόσταση χρόνου πλέον, εκτιμώ ότι αυτά που έλεγα μάλλον δικαιώνονται με την εξέλιξη των πραγμάτων. Ξέρετε εγώ σέβομαι το συναίσθημα του κόσμου. Υπήρξε οργή και δεν χρειάζεται να προκαλούμε. Ας αφήσουμε τον κόσμο να κρίνει μόνος του ποιος έλεγε αλήθεια και ποιος έλεγε ψέματα. Γι' αυτό είναι καλό για λίγο να απέχω! Δε χάλασε και ο κόσμος άλλωστε, πάντα σην πορεία μου δεχόμουν την κριτική ότι παραβγαίνω … ε ας λείψω και λίγο!

-Όλες οι οικονομικές μελέτες που έχουν γίνει, δείχνουν ότι ο πολίτης στη χώρα μας εξακολουθεί να βάζει το χέρι στην τσέπη για καλές υπηρεσίες υγείας. Πρόσφατα γνωστός μουσικός είπε ότι έπρεπε να πουλήσει το πιάνο του για να ανταπεξέλθει στα έξοδα νοσηλείας της μητέρα του σε δημόσιο νοσοκομείο…

Όλοι στη χώρα μας παίρνουν δωρεάν φάρμακα και οι εξετάσεις είναι από τις φθηνότερες στην Ευρώπη. Παρέχει το νοσοκομείο νοσηλευτικές υπηρεσίες; Παρέχει. Είναι οι υπηρεσίες -ιδίως το βράδυ -αυτές που θέλει ο πολίτης σε ένα δημόσιο νοσοκομείο για τον δικό του άνθρωπο. Δυστυχώς όχι πάντα. Μπορεί να πληρώσει ο ΕΟΠΥΥ ή τα νοσοκομεία για αποκλειστικές νοσοκόμες στα νοσοκομεία ; Όχι!

-Αν υπήρχαν όμως περισσότεροι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες δεν θα χρειάζονταν οι αποκλειστικές κύριε υπουργέ…

Σωστά, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Έχουμε προκυρήξει το 2024-2025 θέσεις 4.500 νοσηλευτών. Ελπίζω να τους βρούμε. Ξέρετε το να βρεις σήμερα νοσηλευτές είναι το πιο δύσκολο πράγμα, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά παντού στην Ευρώπη. Υπάρχουν χώρες που παίρνουν νοσηλευτές από την Ινδία.

-«Μπήκατε» σε χώρους όπου υπήρχαν γκρίζες ζώνες αλλά και ηθικά διλήμματα. Προσπαθήσατε να βάλετε τάξη στα ζητήματα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, της παρένθετης μητρότητας και πρόσφατα στο ζήτημα των διαιτολόγων…

Είμαστε σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης για αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου των παρενθέτων μητέρων. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην γίνεται εμπόριο. Είναι πολύ σεβαστή η επιθυμία και το δικαίωμα κάθε γυναίκας που θέλει να γίνει μητέρα με παρένθετη, αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η τεκνοποίηση να γίνει μια εμπορική πράξη.

-Είμαστε από τους πρώτους στην παχυσαρκία στην Ευρώπη με πληθώρα διαιτολόγων. Ποιο ήταν το κίνητρο για να ληφθούν μέτρα και για τους διαιτολόγους;

Είπα ξεκάθαρα, πρέπει να βάλουμε ένα πλαίσιο για το ποιος είναι διαιτολόγος σε αυτή τη χώρα. Τί σπουδές έχει κάνει και εάν έχει την επάρκεια και τις ικανότητες να καθοδηγήσει σωστά τον πολίτη , σε μια χώρα που ξεκίνησε και εγκαταλείφθηκε η μεσογειακή διατροφή, οδηγώντας την όπως είπατε στις πρώτες θέσεις της παχυσαρκίας. Η ρύθμιση είχε στόχο να δώσει κύρος σ' αυτούς που πραγματικά είναι διαιτολόγοι και να προστατεύσει τους πολίτες από αυτούς που δεν είναι.Οι περισσότεροι που λένε ότι είναι διαιτολόγοι στη χώρα δεν είναι διαιτολόγοι….

-Το ίδιο πρόβλημα θα μου επιτρέψετε να πω ότι συμβαίνει και με τους ψυχολόγους…

Όποιος έχει κάνει κάποια σεμινάρια δεν μπορεί και δεν πρέπει να παρέχει τέτοιου είδους συμβουλές που αφορούν την ψυχική υγεία. Οι συμβουλές αυτές είναι σοβαρές συμβουλές που προϋποθέτουν σοβαρή εκπαίδευση γι αυτόν που τις δίνει, όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Κάποιος δεν γίνεται ψυχολόγος, με ένα απλό σεμινάριο! Θα εφαρμοστεί η νομοθεσία.

Αυστηροποίηση του νόμου για κάπνισμα και καπνικά προϊόντα

-Λέτε θα εφαρμοστεί η νομοθεσία και μου έρχεται στο μυαλό η νομοθεσία για όλα τα καπνικά προϊόντα και όχι μόνο το τσιγάρο. Δεν υιοθετήσαμε τα πιο αυστηρά μέτρα που έλαβαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες Γιατί ; Δέχεστε εισηγήσεις για αυστηροποίηση. Τί θα κάνετε;

Καταρχάς να σας πω ότι ως υπουργείο είμαστε απέναντι στο τσιγάρο και σε κάθε καπνικό προϊόν. Γενικότερα είναι μία πολύ βλαβερή συνήθεια και ως υπουργός υγείας θα έλεγα αν με ρωτούσατε, να μην καπνίζετε τίποτα. Αυτό θα ήταν το ιδεατό αλλά όχι το πραγματικό, γιατί δυστυχώς η Ελλάδα και σ' αυτό παραμένει από τις πρώτες χώρες και γι αυτό το λόγο ετοιμάζουμε νομοσχέδιο που θα βάζει ακόμα πιο αυστηρό πλαίσιο. Που θα μπορούν να πωλούνται τα προϊόντα ατμισμού με γεύσεις; Σήμερα ένα παιδί μπορεί να προμηθευτεί εύκολα προϊόντα ατμισμού με γεύση σοκολάτα μπανάνα φράουλα , χωρίς κανένα περιορισμό. Περιορίζουμε τα σημεία πώλησης και βάζουμε επίδειξη ταυτότητας για την προμήθεια τους. Όσον αφορά το κάπνισμα στους εξωτερικούς χώρους ξέρω ότι υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως στην Ελλάδα - μια κατεξοχήν τουριστική χώρα - δεν μπορείς εύκολα να απαγορεύσεις το κάπνισμά στον εξωτερικό χώρο ενός εστιατορίου. Αυτό νομίζω είναι λίγο υπερβολικό.

-Μιας και μιλήσατε νωρίτερα για επανάσταση στις εφημερίες, να σας ρωτήσω πως το υπουργείο υγείας βλέπει την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην Υγεία;

Η ζωή μας όπως την ξέρουμε και τα επαγγέλματα όπως τα ξέρουμε σε πέντε χρόνια θα είναι τελείως διαφορετικά. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία είναι άπειρη. Η υπολογιστική της δύναμη συνεχώς θα αυξάνεται. Το σύνολο της παροχής υπηρεσιών στην υγεία θα γίνεται με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, βέβαια να πω ότι δεν πιστεύω πως η τεχνητή νοημοσύνη θα έρθει και θα αντικαταστήσει τον γιατρό. Θα είναι ένα εργαλείο στα χέρια του για να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη να δώσει πιο ακριβή αποτελέσματα και να κερδίσει χρόνο το σύστημα και ο ασθενής.

-Διαπιστώνω ότι υπάρχουν κι άλλα ζητήματα που δείχνουν να καθυστερούν και δε μιλάω τώρα για την δική σας θητεία. Φέρνω ως παράδειγμα τον υγειονομικό χάρτη. Τι γίνεται με αυτόν;

Πιστεύω ότι μέσα στο έτος θα έχουμε την τελική πρόταση του ΟΔΙΠΥ για τον υγειονομικό χάρτη. Δεν σκοπεύω να κάνω καμία αλλαγή πουθενά αν δεν έχω ενδελεχή διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες. Εγώ έχω σκοπό να στείλω τις προτάσεις στους κατά τόπους περιφερειάρχες πριν από οποιαδήποτε αλλαγή.

-Από τις πρώτες εισηγήσεις που φαίνεται να εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα όσον αφορά τον υγειονομικό χάρτη;

Όταν φτιάχτηκαν τα νοσοκομεία φτιάχτηκαν για μία άλλη Ελλάδα σήμερα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Με το παλιό οδικό δίκτυο χρειαζόσουν μιάμιση ώρα να πας από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Σήμερα μπορεί να χρειάζεσαι 15 λεπτά. 'Αρα είναι λογικό να αλλάξει και ο υγειονομικός χάρτης.

-Αυτό σημαίνει λιγότερα νοσοκομεία;

Το να έχεις σε ένα νόμο τρία νοσοκομεία που δε δουλεύουν καλά είναι πιο σοφό, από το να έχεις ένα νοσοκομείο το οποίο δουλεύει πολύ καλά;

-Συνήθως οι καλές ειδήσεις σε αυτό το υπουργείο δεν είναι πολλές … θέλατε να παραμείνετε σε αυτό το υπουργείο;

Εγώ ακούω τις εντολές που λαμβάνω. Οι υπουργοί δεν είμαστε για να διαπραγματευόμαστε καρέκλες και δεν το κάνω ποτέ . Εμένα μου ζητήθηκε αρχικά από τον πρωθυπουργό να έρθω στο υπουργείο αυτό και εν συνεχεία μου ζητήθηκε να παραμείνω.

-Έχετε όραμα γι' αυτό το υπουργείο ή το υπηρετείτε διότι προέκυψε;

Το υπουργείο αυτό το αγαπώ πολύ. Έχοντας πλέον την εμπειρία και σε άλλα υπουργεία, μπορώ να πω ότι είναι το πιο ανθρώπινο υπουργείο. Και από πέτρα να είσαι φτιαγμένος δεν υπάρχει περίπτωση να μην λυγίσεις σε κάποιες περιπτώσεις. Είμαι τυχερός που έχω και τους πόρους του ταμείου ανάκαμψης και μπορώ και υλοποιώ πράγματα που κανείς προκάτοχος μου δεν μπορούσε. Κάνουμε πράγματα που ο πολίτης τα βλέπει άμεσα να βελτιώνουν τη ζωή του.

