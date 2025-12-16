Το κατώφλι της Εισαγγελίας Πειραιά πέρασαν στις 9 το πρωί οι πέντε συλληφθέντες που κρατούνταν στη ΓΑΔΑ, προκειμένου να απολογηθούν για την εμπλοκή τους στη μεγάλη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

​Ανάμεσα στους συλληφθέντες ξεχωρίζει η φιγούρα του φερόμενου ως «εγκεφάλου» της επιχείρησης, του πρώην ποδοσφαιρικού παράγοντα από την Πιερία. Ο εν λόγω άνδρας, στον οποίο έχει αποδοθεί το προσωνύμιο «Έλληνας Εσκομπάρ», έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοιες υποθέσεις.

​Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το ναρκόπλοιο, ένα αλιευτικό ελληνικών συμφερόντων με πολωνική σημαία, είχε ξεκινήσει το ταξίδι του πριν από ημέρες από τη Νέα Μηχανιώνα. Έφτασε στη Λατινική Αμερική, φόρτωσε την τεράστια ποσότητα κοκαΐνης και ξεκίνησε το δρομολόγιο της επιστροφής προς την Ευρώπη, με άγνωστο τελικό προορισμό.

Η πορεία του διακόπηκε στον Ατλαντικό, ανοιχτά της Βενεζουέλας, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της DEA και της Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού.

Το σκάφος ρυμουλκήθηκε και έχει δέσει από το απόγευμα της Δευτέρας σε λιμάνι της Μαρτινίκας, όπου και θα πραγματοποιηθεί η ακριβής καταμέτρηση του φορτίου, το οποίο εκτιμάται ότι ξεπερνά τους 4 τόνους.

