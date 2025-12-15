Πλοίο ελληνικών συμφερόντων πιάστηκε με μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης

Πλοίο ελληνικών συμφερόντων με έδρα τη Νέα Μηχανιώνα φόρτωσε από τη Λατινική Αμερική πολύ μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης, σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ.

Το πλοίο δεσμεύτηκε ανοιχτά του Ατλαντικού και ρυμουλκείται εδώ και 2 ημέρες με τη συνδρομή του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας προς τις γαλλικές ακτές.

Το πλοίο είχε 5 άτομα πλήρωμα, ενώ έχουν γίνει 5 συλλήψεις σε Κατερίνη, Θήβα, Αθήνα.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, ως «αρχηγός» της εγκληματικής οργάνωσης περιγράφεται παλιός γνώριμος των ελληνικών Αρχών, ο οποίος φέρεται να είναι και ιδιοκτήτης του πλοίου.

Το πλοίο στη συνέχεια αναμένεται να οδηγηθεί στον Πειραιά, όπου θα καταμετρηθούν τα ναρκωτικά και θα παραδοθούν στις Αρχές και οι πέντε συλληφθέντες που βρίσκονται εν πλω.

Την έρευνα πυροδότησε πληροφορία που είχε η Δίωξη Ναρκωτικών και η αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών, DEA και εκτιμάται πως τα ναρκωτικά είχαν προορισμό την Ευρώπη.



Πηγή: skai.gr

