Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από την Πλατεία Συντάγματος λόγω απεργιακής συγκέντρωσης

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στο κέντρο της Αθήνας

απεργία ΑΔΕΔΥ

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων περιμετρικά της Πλατεία Συντάγματος προχώρησε η αστυνομία λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν η ΑΔΕΔΥ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), ενάντια στον νέο κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή.

Αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της οδού Σέκερη.

Αυξημένη είναι η κίνηση στην οδό Σταδίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πλατεία Συντάγματος Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ΑΔΕΔΥ κρατικός προϋπολογισμός απεργία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark