Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από την Πλατεία Συντάγματος λόγω απεργιακής συγκέντρωσης

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων περιμετρικά της Πλατεία Συντάγματος προχώρησε η αστυνομία λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν η ΑΔΕΔΥ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), ενάντια στον νέο κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή.

Αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της οδού Σέκερη.

Αυξημένη είναι η κίνηση στην οδό Σταδίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

