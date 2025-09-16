Την έντονη δυσπιστία των Ελλήνων στο πολιτικό σύστημα αποτυπώνει έρευνα του αμερικανικού ινστιτούτου Pew Research Center, που μετράει την επιρροή των πολιτικών κομμάτων σε 24 χώρες.

Σύμφωνα με αυτήν, το 61% των Ελλήνων δεν είναι ικανοποιημένο ούτε από το κυβερνών κόμμα ούτε από την αξιωματική αντιπολίτευση, ποσοστό που αποτελεί ρεκόρ στο δείγμα της έρευνας. Όπως αναφέρει η Καθημερινή, χαρακτηριστικό είναι ότι η δημοτικότητα της ΝΔ έχει μειωθεί κατά 11 μονάδες σε σχέση με πέρυσι, αλλά τη δυσαρέσκεια δεν την έχει καρπωθεί η αντιπολίτευση και ειδικά η αξιωματική. Την ίδια στιγμή το 24% των ερωτηθέντων βλέπει θετικά το κόμμα Ελληνική Λύση, ένα ποσοστό αντίστοιχο με αυτό της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με την έρευνα.

Σε πολλές χώρες το κυβερνών κόμμα είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλές. Αυτό όμως δεν ισχύει παντού. Σε 4 χώρες τουλάχιστον 6 στους 10 ενήλικες έχουν θετική άποψη για το κόμμα που κυβερνά: στην Ινδονησία (80%), στο Μεξικό (78%), στην Ινδία (76%) και στη Νότια Αφρική (63%).

Σε 6 άλλες χώρες περίπου οι μισοί έχουν θετική γνώμη για την αξιωματική αντιπολίτευση: στη Γερμανία (57%), στην Αυστρία (55%), στον Καναδά (53%), στη Σουηδία (52%), στο Ισραήλ (49%) και στην Αργεντινή (48%).

