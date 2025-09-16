Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 07:07 και δύση ήλιου στις 19:31 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 24 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Ευφημίας, της Αγίας Λουντμίλας και της Αγίας Μελιτινής μάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: 

  • Ευφημία, Εύφημη, Εύφη, Ευφημούλα, Ευφούλα, Φούλα, Εύφημος *
  • Λουντμίλλα, Λουντμίλα
  • Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος *
  • Μελίνα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:07 - Δύση ήλιου: 19:31 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 24 λεπτά

Σελήνη 24.2 ημερών
 

