Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Ακινητοποιημένοι είναι και σήμερα Τρίτη (16/9) οι περισσότεροι δρόμοι στο λεκανοπέδιο Αττικής.

Αναμονή 40 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά.

Η λεωφόρος Κηφισού είναι ακινητοποιημένη στο ανοδικό της ρεύμα από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκηδόνα, καθώς και η κάθοδος της Κηφισού από τη Γέφυρα Μεταμόρφωσης προς την Πέτρου Ράλλη λόγω τροχαίου.

Ιδιαιτέρως βεβαρημένα είναι τα δυο ρεύματα των Μεσογείων και Κηφισίας, η άνοδος της Συγγρού, η Αρδηττού, η άνοδος της Β. Κωνσταντίνου, η Βάρης-Κορωπίου από τη Βούλα προς τη Σχολή Ευελπίδων και η παραλιακή προς τον Πειραιά τόσο από τον Άγιο Κοσμά προς την Καλαμακίου, όσο και από το Φαληρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

