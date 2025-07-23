Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα, Τετάρτη, η ψηφιακή πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ' οίκον», https://prosvasimotita.minscfa.gov.gr/, μέσω της οποίας άτομα με αναπηρία μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση παρεμβάσεων στις κατοικίες τους, στους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών στις οποίες διαμένουν αλλά και στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Όπως ανακοινώθηκε σχετικά από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το πρόγραμμα δίνει άμεση επιχορήγηση έως 14.500 ευρώ, με προκαταβολή 50%, για την υλοποίηση τεχνικών εργασιών και την αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού που ενισχύει την αυτονομία και διευκολύνει την καθημερινότητα 2.500 ατόμων με αναπηρία.

«Χωρίς προσβασιμότητα στο φυσικό χώρο δεν μπορούμε να μιλάμε για ένταξη και ισοτιμία», τόνισε η υπουργός, Δόμνα Μιχαηλίδου. «Οι συμπολίτες μας με αναπηρία θέλουμε να μπορούν να βγουν από το σπίτι τους, να κοινωνικοποιηθούν και να εργαστούν με ευκολία και αξιοπρέπεια. Με την πλατφόρμα για την προσβασιμότητα, προχωρούμε σε μια στοχευμένη κοινωνική παρέμβαση παρέχοντας επιτέλους τα μέσα που χρειάζονται για να διαμορφώσουν τον προσωπικό και επαγγελματικό τους χώρο με λειτουργικότητα και ασφάλεια. Γιατί η προσβασιμότητα δεν είναι απλώς μια τεχνική πρόβλεψη. Είναι θεμελιώδες δικαίωμα και προϋπόθεση για μια ανοιχτή και συμπεριληπτική κοινωνία», προσέθεσε.

Η κυρία Μιχαηλίδου υπογράμμισε επίσης: «Με κάθε τέτοια πρωτοβουλία, μικραίνουμε τις αποστάσεις ανάμεσα στην ανάγκη και τη θεσμική απάντηση. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ισότιμη συμμετοχή και υποστηρίζουμε την ανεξάρτητη διαβίωση εκεί όπου έχει πραγματικό αντίκτυπο: στο σπίτι και στον χώρο εργασίας».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν:

● Τεχνικές εργασίες διαμόρφωσης,

● Εγκατάσταση ραμπών και αναβατορίων,

● Τοποθέτηση αυτοματισμών και εξειδικευμένου εξοπλισμού,

● Αμοιβές μηχανικών για την επιμέλεια και πιστοποίηση των παρεμβάσεων.

Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται ανάλογα με το είδος της αναπηρίας:

● Έως 12.000 ευρώ για κινητική αναπηρία,

● Έως 5.000 ευρώ για αισθητηριακή αναπηρία,

● Έως 14.500 ευρώ για συνδυασμό κινητικής και αισθητηριακής αναπηρίας.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ατομικό εισόδημα έως 60.000 ευρώ. Η πρόβλεψη υψηλού εισοδηματικού ορίου διευρύνει σημαντικά τη βάση των δικαιούχων, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή περισσότερων συμπολιτών μας στο πρόγραμμα.

Επισημαίνεται, ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

