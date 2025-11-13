Πρόστιμο άνω του 1 εκατ. ευρώ της ΡΑΣ στον ΟΣΕ

Πρόστιμο άνω του 1 εκατ. ευρώ επέβαλε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) στον ΟΣΕ, σχεδόν τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, για παραβάσεις που είχε διαπιστώσει η Αρχή μετά την τραγωδία και αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την ελλιπή εκπαίδευση 75 σταθμαρχών που ανήκαν στην ίδια σειρά με τον σταθμάρχη της Λάρισας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Καθημερινής, το μεγαλύτερο μέρος του προστίμου επιβλήθηκε στον ΟΣΕ, διότι ο οργανισμός δεν συμμορφώθηκε με προηγούμενη απόφαση της Αρχής να μην απασχολεί σε θέσεις κρίσιμων καθηκόντων ασφαλείας το σύνολο των σταθμαρχών που συμμετείχαν στην εκπαίδευση αυτή, δεδομένου ότι διαπιστώθηκε πως χρησιμοποίησε σε βάρδιες σταθμάρχες σε έξι σταθμούς μεταξύ 22-31 Μαρτίου 2023.

Αν και οι διαδικασίες έρευνας από την πλευρά της ΡΑΣ είχαν εκκινήσει, εντούτοις «πάγωσαν» πριν από τη λήψη απόφασης ή την επιβολή κυρώσεων, διότι η προηγούμενη διοίκηση εκτίμησε πως η Αρχή όφειλε να αναμένει κατά προτεραιότητα την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας και να απέχει από τη διατύπωση κρίσης. Υπενθυμίζεται πως το καλοκαίρι ανέλαβε καθήκοντα η νέα διοίκηση της ΡΑΣ, η οποία επανεκκίνησε τις διαδικασίες.

Πάντως, το προηγούμενο διάστημα η Αρχή είχε καταλήξει πως δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα ότι οι υποψήφιοι σταθμάρχες (75) ολοκλήρωσαν τον προβλεπόμενο β΄ κύκλο θεωρητικής εκπαίδευσης (177 ωρών) που αναφερόταν στον οδηγό σπουδών, ενώ δεν προκύπτει πως ο ΟΣΕ εξασφάλισε, όπως όφειλε, πλήρες πρόγραμμα κατάρτισης του προσωπικού.

«Ο θεωρητικός και πρακτικός κύκλος εκπαίδευσης πιθανολογείται ότι υπήρξε ελλιπής και ανεπαρκής», αναφέρει, μεταξύ άλλων. Από πλευράς του ο ΟΣΕ αντέκρουσε τις διαπιστωθείσες πλημμέλειες και ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, πως η αξιολόγηση των σταθμαρχών θα ξεκινούσε στις 11 Σεπτεμβρίου 2023 και θα περιελάμβανε: τη συμπλήρωση εποπτικού πίνακα, την τήρηση ημερολογίου σταθμού, τη γνώση πινάκων και διευθετήσεων αλλαγών τοπικού χειρισμού ή τηλεδιοίκησης, τη σηματοδότηση αμαξοστοιχιών κατά την υποδοχή και την αναχώρηση στους σταθμούς κ.ά.

Έτσι, με χθεσινή απόφασή της η ΡΑΣ επιβάλλει στον ΟΣΕ πρόστιμο 40.000 ευρώ για παραβάσεις της ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής νομοθεσίας και πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ για 10 παραβάσεις προηγούμενης απόφασης δεδομένου ότι (από τις 22 Μαρτίου έως τις 31 Μαρτίου) χρησιμοποίησε σταθμάρχες που συμμετείχαν σε προγράμματα βασικής εκπαίδευσης.

