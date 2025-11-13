Τη στιγμή που τεράστιες φλόγες τυλίγουν σκάφη στη Μαρίνα Ζέας έχουν καταγράψει κάμερες. Όπως φαίνεται στο βίντεο του Orange Press Agency, η φωτιά που ξεκίνησε από το ξύλινο πλοιάριο εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα στα γειτονικά σκάφη. Για να πραγματοποιηθεί η κατάσβεση χρειάστηκε μεγάλη δύναμη πυρόσβεσης από τη στεριά αλλά και από πυροσβεστικά πλοιάρια.

Υπενθυμίζεται ότι σε συναγερμό τέθηκε τα ξημερώματα η Λιμενική Αρχή Πειραιά, όταν πυρκαγιά ξέσπασε - υπό αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία - σε σκάφος που ήταν ελλιμενισμένο στη Μαρίνα Ζέας, καταστρέφοντάς το ολοσχερώς. Η φωτιά επεκτάθηκε με μεγάλη ταχύτητα σε 3 παρακείμενα σκάφη και, παρά την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού, προκάλεσε τη σταδιακή βύθισή τους, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της δομικής αστάθειας που προκλήθηκε από τις φλόγες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ ειδικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής διερευνά τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο ξέσπασμα της πυρκαγιάς.

Στη θαλάσσια περιοχή παραμένει αντιρρυπαντικό σκάφος του Λιμενικού, καθώς και ένα περιπολικό πλωτό μέσο, ενώ έχουν αναπτυχθεί φράγματα αντιρρύπανσης για την αποφυγή πιθανής διαρροής καυσίμων ή άλλων επικίνδυνων ουσιών.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση για τυχόν περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Παράλληλα, οι Λιμενικές Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών απορρύπανσης και ανέλκυσης των βυθισμένων σκαφών.

Μώραλης για φωτιά στη Ζέα: «Μας ανησυχεί ότι είναι η δεύτερη φορά σε 1,5 χρόνο»

Στη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/11) σε σκάφη στη Μαρίνα Ζέας, αναφέρθηκε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.



​Ο κ. Μώραλης, αφού σημείωσε πως το σημαντικότερο είναι ότι δεν υπήρξαν θύματα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει αντίστοιχο περιστατικό μέσα σε 1,5 χρόνο, τονίζοντας την ανάγκη να εξεταστούν οι κανόνες ασφαλείας.



​Αναλυτικά, ο Δήμαρχος Πειραιά ανέφερε:



​«3:30 ώρα, 4:00 παρά ενημερώθηκα εγώ. Ξεκίνησε η φωτιά από ένα ξύλινο σκάφος. Επεκτάθηκε και σε άλλα. Ευτυχώς έγινε γρήγορα η παρέμβαση και της Πυροσβεστικής. Έβγαλαν στα ανοιχτά δύο-τρία σκάφη, τα βλέπετε νομίζω ούτως ή άλλως και τώρα στα ανοιχτά, ώστε να μπορέσουν να σβήσουν την πυρκαγιά.

Έγινε αυτό. Δεν υπάρχουν ευτυχώς θύματα, αυτό είναι το σημαντικότερο. Έχουν πέσει και δύτες στο λιμάνι Ζέας για να δούνε. Ξέρετε, η διαχείριση του λιμανιού την έχει ιδιωτική εταιρεία, είναι παραχωρημένο το λιμάνι της Ζέας.

Μας ανησυχεί ότι είναι δεύτερη φορά που έγινε το τελευταίο 1,5 χρόνο. Πρέπει να το δούμε.

​Παρόλα αυτά, έχει έρθει η αντιρυπαντική, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως, πέρα από τις ανθρώπινες ζωές, είναι η μόλυνση, είτε των νερών, είτε οι αέριοι ρύποι. Οπότε αυτό αφορά την πόλη» τόνισε αρχικά, μιλώντας στο Orange Press Agency.

Ο Δήμαρχος επισήμανε ότι «​έχουμε καλή συνεργασία με τη Μαρίνα όμως, πιστεύω θα γίνουν αυτά που πρέπει. Και από κει και πέρα, πρέπει οι ίδιοι να δούνε τα ζητήματα ασφαλείας. Νομίζω υπήρχε και το patrol, γι' αυτό και το βρήκανε γρήγορα, είδαν τον καπνό και παρενέβησαν γρήγορα. Παρόλα αυτά, επειδή η μαρίνα είναι μες στην πόλη, νομίζω πρέπει να δούμε λίγο παραπάνω τους κανόνες ασφαλείας».

Πηγή: skai.gr

