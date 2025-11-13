Του Μάκη Συνοδινού

Ξετυλίγεται το κουβάρι της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια που είχε ως αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να πέσουν νεκροί στη μέση του δρόμου και ένα ολόκληρο χωριό να ανησυχεί για την επόμενη μέρα καθώς ο φόβος της βεντέτας είναι ορατός.

Όπως είχε γράψει το skai.gr οι Αρχές ήταν πολύ κοντά στο να ταυτοποιήσουν και συλλάβουν τόσο τον φυσικό όσο και τον ηθικό αυτουργό που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του Φραγκιουδάκη και είχε ως αποτέλεσμα να «ανοίξει» ο κύκλος του αίματος.

Μετά την σύλληψη του 23χρονου εχτές ο οποίος φέρεται να είναι ο άνθρωπος που τοποθέτησε την βόμβα και μάλιστα υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό με τις κινήσεις του, οι αρχές δίνουν αγώνα δρόμου να ταυτοποιήσουν και τον ηθικό αυτουργό που έδωσε την εντολή. Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr οι έρευνες στρέφονται στις φυλακές Αλικαρνασσού όπου συγγενής του 23χρονου βρίσκεται έγκλειστος εκεί.

Γρίφος παραμένει ωστόσο το ποιος κατασκεύασε τον εκρηκτικό μηχανισμό καθώς οι Αρχές αποκλείουν ο 23χρονος να είχε τέτοιες γνώσεις.

Ένα ακόμη ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές είναι το πού βρίσκονται τα όπλα του μακελειού καθώς όπως λέει στο skai.gr αστυνομικός που ερευνά την υπόθεση «αποκλείεται να άνοιξε η γη να τα κατάπιε».



Πηγή: skai.gr

